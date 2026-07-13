Wunschkandidat: Spannende Aufgabe für Guardiola?

Während die Weltmeisterschaft 2026 in ihre letzte Woche einbiegt, wird auch bei Nationen, die nicht dabei waren, das Turnier beziehungsweise die verpasste Teilnahme noch verarbeitet. In Italien hat das Scheitern in der Qualifikation Trainer Gennaro Gattuso wenig überraschend das Amt gekostet. Seitdem fahnden die Azzurri nach einem Nachfolger, der sie zur WM 2030 führen soll.

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Und dieser soll nach Wunsch der Verantwortlichen Pep Guardiola heißen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der 55-Jährige der absolute Wunschkandidat auf dem Trainerposten. Der Spanier selbst hatte schon mehrfach betont, dass ihn eine Aufgabe als Nationaltrainer reize. Allerdings will Guardiola nach seinen aufreibenden Jahren bei Manchester City eigentlich erst ein Jahr Pause einlegen.

Ob sich die Chance bei Italien allerdings dann nochmal ergibt? Sollte Guardiola den Italienern absagen, stünden zwei weitere, weitaus weniger kreative Kandidaten laut der Zeitung auf der Shortlist. Robert Mancini war zwischen 2018 und 2023 schon einmal Trainer der Nationalmannschaft, Antonio Conte von 2014 bis 2016. Beide könnten erneut bei Gli Azzurri anheuern.