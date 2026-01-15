Menü Suche
Werder: So heiß ist die Jagusic-Spur

von Julian Jasch - Quelle: Bild | DeichStube
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Die in kroatischen Medien kolportierte Verpflichtung von Adriano Jagusic (20) hat der SV Werder Bremen offenbar doch noch nicht eingetütet. Die ‚Bild‘ und die ‚DeichStube‘ halten unisono dagegen und berichten, dass die Grün-Weißen zwar an dem Spielmacher vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo interessiert sind, ein konkreter Vorstoß aber nur infrage kommt, wenn ein Leistungsträger den Abflug macht.

Jagusic sorgt in seiner Heimat in dieser Saison mit acht Toren und sechs Vorlagen aus 20 Partien für Furore. Die Entwicklung des U21-Nationalspielers wird man vielerorts genau beobachten – auch an der Weser. Angesichts seines enormen Potenzials sowie seines noch bis 2028 gültigen Vertrags dürfte der Linksfuß alles andere als ein Schnäppchen werden.

