Danso wechselt nach Lens

Kevin Danso wechselt vom FC Augsburg zu RC Lens. Wie die Fuggerstädter offiziell vermelden, haben sich beide Klubs auf den Transfer geeinigt. Der 22-jährige Verteidiger unterschreibt beim französischen Verein für drei Jahre. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 5,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde der Österreicher zum FC Southampton und zu Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Für die Fortuna absolvierte Danso in der abgelaufenen Saison 32 Partien in Liga zwei. Zuletzt wurde der Rechtsfuß aufgrund seines Wechselwunsches aus dem Trainingslager geworfen.

Geschäftsführer Stefan Reuter ist enttäuscht über das Verhalten des Abwehrspielers: „Durch unser konsequentes Handeln im Trainingslager haben wir dokumentiert, was wir von dem Weg halten, mit dem ein Wechsel von Kevin Danso durchgebracht werden sollte. Für uns stand aufgrund dieses Verhaltens fest, dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, sodass wir dem Wechsel zugestimmt haben.“ Die offizielle Bestätigung seitens der Franzosen steht derzeit noch aus.