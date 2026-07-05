Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Schalke verkündet Sánchez-Leihe

von Julian Jasch - Quelle: schalke04.de
1 min.
Felipe Sánchez erhält aktuell beim FC Schalke keine Chance @Maxppp

Felipe Sánchez (22) bricht seine Zelte in Europa nach zwei Jahren ab. Der FC Schalke verleiht den Innenverteidiger an den mexikanischen Erstligsiten Santos Laguna. Teil des Deals ist eine Kaufpflicht, „die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen in der Saison 2026/2027 greift“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sánchez war 2024 für knapp eine Millionen aus seiner argentinischen Heimat nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. „Wir haben mit Felipe Sanchez sehr offen über seine Situation und seine Perspektive in der kommenden Bundesliga-Saison gesprochen. Als noch junger Spieler braucht Felipe viele Einsatzminuten, um sich zu entwickeln. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei Santos Laguna“, gibt Direkor Profifußball Youri Mulder zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Liga MX
Schalke 04
Santos Laguna
Felipe Sánchez

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Liga MX Liga MX
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Santos Laguna Logo Club Santos Laguna
Felipe Sánchez Felipe Sánchez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert