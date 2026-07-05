Schalke verkündet Sánchez-Leihe

Felipe Sánchez (22) bricht seine Zelte in Europa nach zwei Jahren ab. Der FC Schalke verleiht den Innenverteidiger an den mexikanischen Erstligsiten Santos Laguna. Teil des Deals ist eine Kaufpflicht, „die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen in der Saison 2026/2027 greift“.

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#S04-Update: Felipe Sanchez wechselt auf Leihbasis zum mexikanischen Erstligisten Santos Laguna 🔄



Vereinbart wurde eine Kaufpflicht, die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen in der Saison 2026/2027 greift.



Alles Gute und viel Erfolg, Felipe! 🫶 pic.twitter.com/SzOpiUDI05 — FC Schalke 04 (@s04) July 5, 2026

Sánchez war 2024 für knapp eine Millionen aus seiner argentinischen Heimat nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. „Wir haben mit Felipe Sanchez sehr offen über seine Situation und seine Perspektive in der kommenden Bundesliga-Saison gesprochen. Als noch junger Spieler braucht Felipe viele Einsatzminuten, um sich zu entwickeln. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei Santos Laguna“, gibt Direkor Profifußball Youri Mulder zu Protokoll.