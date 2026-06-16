Itten zum Medizincheck

Werder Bremen will die Verpflichtung von Cedric Itten (29) so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Der ‚DeichStube‘ zufolge soll der Schweizer WM-Teilnehmer zeitnah den Medizincheck absolvieren – also noch während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko.

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Mit Itten sind sich die Grün-Weißen bereits handelseinig. Der Mittelstürmer kommt nach dem Abstieg in Liga drei ablösefrei von Fortuna Düsseldorf an die Weser. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ möchten die Werderaner nach Itten noch einen weiteren Neuner an Bord holen.