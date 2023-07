Salzburg findet Jaissle-Nachfolger

RB Salzburg hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Gerhard Struber übernimmt beim österreichischen Serienmeister und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Zuvor war der 46-Jährige bei den New York Red Bulls tätig. In Salzburg folgt Struber auf Matthias Jaissle, den es zu Al Ahli nach Saudi-Arabien zog.

„Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit, die sicherlich den Höhepunkt meiner bisherigen Trainertätigkeit darstellt. Da ich ja schon etliche Jahre in verschiedenen Positionen in der Akademie, beim FC Liefering und auch beim FC Red Bull Salzburg tätig war, ist das für mich also eine Art von Heimkehr“, so Struber.

