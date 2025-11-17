Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Zwei Änderungen: Auf diese Elf baut Nagelsmann

Um 20:45 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel um das direkte Ticket für die WM-Qualifikation auf die Slowakei. Nun ist klar, welche Elf Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Feld schickt.

von Lukas Weinstock
1 min.
Nico Schlotterbeck neben Aleksandar Pavlovic und Jonathan Tah @Maxppp

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann kann im so wichtigen Spiel gegen die Slowakei (20:45 Uhr) auf Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich zurückgreifen. Schlotterbeck läuft wie gewohnt als linker Innenverteidiger auf, Kimmich kommt rechts hinten zum Einsatz. Komplettiert wird die Viererkette durch David Raum und Jonathan Tah.

Ansonsten verzichtet der Bundestrainer auf Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg am vergangenen Freitag in Luxemburg. Die Doppelsechs bilden Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic, davor sollen wieder Florian Wirtz, Serge Gnabry und Leroy Sané für die kreativen Momente sorgen. In der Sturmspitze hofft Nick Woltemade auf eine ähnliche Ausbeute wie in Luxemburg.

Die DFB-Startelf

DFB-Aufstellung gegen die Slowakei
veröffentlicht am - Aktualisiert am
