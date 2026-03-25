Bayern lässt bei Olise keine Fragen offen

Mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Liverpool hat es die Crème de la Crème des europäischen Fußballs auf Michael Olise (24). Horrende Summen werden zum Teil kolportiert. Ein Verkauf des Superstars kommt für die Verantwortlichen des FC Bayern aber weiterhin nicht infrage.

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„Daran verschwenden wir keinen Gedanken“, erklärt Sportvorstand Max Eberl den begnadeten Linksfuß gegenüber der ‚Sport Bild‘ für unverkäuflich, „er ist ein Spieler des FC Bayern und hat hier alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen. Wir wollen mit ihm die Zukunft gestalten.“

CEO Jan-Christian Dreesen ergänzt: „Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat. Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Für diese Art von Spieler zählt es, um Titel zu spielen. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat.“

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Wie lange bleibt Olise in München?

Olise war 2024 für 53 Millionen Euro – die Ablöse kann mittels Boni noch auf 59 Millionen steigen – von Crystal Palace an die Säbener Straße gewechselt. Sein dortiges bis 2029 gültiges Arbeitspapier enthält keine Ausstiegsklausel, deswegen halten die Münchner alle Zügel in der Hand. Sogar eine vorzeitige Verlängerung steht im Raum.

„Er weiß, was er an uns hat, und umgekehrt ist es genauso. Das passt“, äußert sich Eberl zum aktuellen Stand der Dinge, „generell bist du immer im Austausch mit deinen Spielern. Aber was wir sprechen, bleibt intern.“

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Kann Olise in München eine Ära prägen? Ja, er wird verlängern und viele Titel gewinnen Nein, er wechselt in 1-2 Jahren nach England oder Spanien Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der französische Nationalspieler (13 Länderspiele) selbst soll sich sehr wohlfühlen in der bayrischen Landeshauptstadt. Ob Olise von einer langfristigen Bayern-Zukunft überzeugt werden kann, muss sich erst noch herausstellen. Die Aussicht auf den Champions League-Titel spielt dabei sicherlich eine gewichtige Rolle – im Viertelfinale trifft man ausgerechnet auf die Königlichen, die sich angeblich immer konkreter mit Olise beschäftigen.