BVB will mit Teenies Meister werden

Borussia Dortmund hat in der kommenden Saison offenbar große Pläne. Im Anschluss an die abschließende Saisonpartie gegen Werder Bremen (2:0) lobte BVB-Boss Lars Ricken gegenüber ‚DAZN‘ Trainer Niko Kovac und sah hoffnungsvoll in die Zukunft: „Es war die fünftbeste Saison in der Geschichte von Borussia Dortmund – damit kannst du auch mal Deutscher Meister werden. Als der Trainer kam, waren wir auf Platz elf. Jetzt sind wir Zweiter und wollen gemeinsam die nächsten Stellschrauben drehen, damit es nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen besser wird.“

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Mit 73 Punkten schloss der BVB so gut ab wie seit sieben Jahren nicht mehr. Der Sportgeschäftsführer will den erfolgreichen Weg weiterführen und betonte, dass im Hintergrund bereits jetzt einige der nötigen Weichen gestellt wurden: „Nachdem wir zwischendurch einen Durchhänger hatten, gehen wir mit drei Siegen aus vier Spielen und damit mit einem guten Gefühl aus der Saison und haben es geschafft, ein bisschen Vorfreude zu entwickeln. Mit diesen Siegen, auch mit der Art und Weise, wie sie gelungen sind, und mit den Vertragsverlängerungen von den jungen Spielern zeigen wir, dass wir mit Mut, Zuversicht und Vorfreude in die nächste Saison gehen.“