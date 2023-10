Volle Breitseite für Mbappé | Infantino macht Träume wahr

PSG am Boden

Mit 1:4 ist Paris St. Germain gestern im St. James‘ Park gegen Newcastle United unter die Räder gekommen. In Frankreich muss sich PSG und vor allem Trainer Luis Enrique extremer Kritik stellen. Der Spanier setzte auf ein sehr offensives 4-2-4-System. Das ging nach hinten los und wird Enrique jetzt als Arroganz ausgelegt. Der ehemalige Nationaltrainer soll die Engländer unterschätzt haben.

„Die Desillusion“, titelt die ‚L’Équipe‘ am heutigen Morgen. In Paris ist man ratlos: Neuer Trainer, neue Mannschaft – die alten Probleme. Im Zentrum der Kritik steht Kylian Mbappé, der einen rabenschwarzen Abend erwischte. Der pfeilschnelle Stürmer, sonst ein Garant für Torgefahr, kam nur auf einen Expected Goals-Wert von 0,02. Zum Vergleich: Newcastles schwächsten Wert lieferte Abwehrspieler Dan Burn mit 0,26.

„Mbappé ist nicht wiederzuerkennen“, scheibt ‚Le Parisien‘. Das Blatt beschreibt den Auftritt des Nationalspielers als „lässig und nicht sehr scharfsinnig“. Für den ‚Guardian‘ war der „angeblich beste Spieler der Welt nur eine billige Kopie“. Laut der ‚Daily Mail‘ fehlten dem Superstar „Leidenschaft und die Ideen“.

Es brechen wieder einmal unruhige Zeiten an in Paris. Und der Einzug ins Achtelfinale wird in der Gruppe mit Newcastle, dem AC Milan und Borussia Dortmund alles andere als ein Spaziergang. Das ist spätestens seit gestern Abend klar. In England feiert man dagegen die Magpies. Der ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Express‘ titeln unisono: „Tyne of their lives“, in Anlehnung an den Fluss Tyne, der durch Newcastle fließt.

Traum wird wahr

Die WM 2030 wird größtenteils in Europa ausgetragen. Spanien, Portugal und Marokko haben sich gemeinsam beworben und den Zuschlag erhalten. Laut der ‚Marca‘ soll „die beste WM der Geschichte“ ausgerichtet werden. Die ‚as‘ jubelt: „Ein Traum geht in Erfüllung“.

Auch Argentinien, Uruguay und Paraguay wollten das Turnier haben, die drei Länder haben nun aber jeweils nur ein Spiel bekommen. Die portugiesische ‚O Jogo‘ freut sich darüber: „Portugal gewinnt die WM 2030“. In Argentinien ist man aber nicht betrübt, vielmehr freut man sich auf eine kurze aber große Party. „Wir sind wieder Weltmeisterschaft“, titelt die Zeitung ‚Olé‘.