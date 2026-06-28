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Heidenheim kündigt Müller-Transfer an

von David Hamza - Quelle: fc-heidenheim.de
Kevin Müller im Schalke-Trikot @Maxppp

Kevin Müller wird wohl in Kürze beim FC Schalke 04 unterschreiben. Der 1. FC Heidenheim schreibt auf seiner Vereinswebsite: „Torhüter Kevin Müller fehlte (beim ersten öffentlichen Training, Anm. d. Red.), da er unmittelbar vor einem festen Wechsel zum FC Schalke 04 steht.“

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Zuvor berichtete ‚Sky‘, dass ein permanenter Wechsel des zuvor schon an Schalke verliehenen Torhüters noch an der Ablöse hakt. Müller winkt in Gelsenkirchen ein Einjahresvertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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