Mit Anschluss: Rentenvertrag für Mathenia

Christian Mathenia steht für den FCN im Tor @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg verlängert mit Torhüter Christian Mathenia. Wie der Club mitteilt, unterschreibt der 33-Jährige einen bis 2028 gültigen Vertrag. Im Anschluss beendet der Keeper seine Karriere und steigt als Torwarttrainer im Nachwuchs der Mittelfranken ein.

1. FC Nürnberg
Hier hat jemand eine Nachricht für euch! 🥹

#fcn | #ClubNachwuchs
„Chris hat die DNA des Club wie kein anderer verinnerlicht und lebt diese auch. Er pusht die Jungs auf und neben dem Platz - ist Ansprechpartner, Ratgeber und ein Vorbild. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er uns weiterhin sportlich erhalten bleibt und darüber hinaus seinen Weg bei uns im Club-Nachwuchs gehen wird“, so Vorstand Sport Joti Chatzialexiou. Mathenia ist seit 2018 am Valznerweiher, seinen Stammplatz hatte er schon vor einiger Zeit an Jan Reichert (24) verloren.

