Ter Stegen bestätigt schlimme Befürchtung

Marc-André ter Stegen hat sich nach seinem nächsten Verletzungsschock zu Wort gemeldet. Auf Instagram schreibt der Torhüter: „Am vergangenen Wochenende ist das Schlimmste passiert: Ich habe mich im Spiel verletzt. Dabei war ich gerade erst in Girona angekommen, wo ich von der ersten Minute an unglaublich herzlich aufgenommen wurde. Ich habe mich sehr darauf gefreut, Teil der Mannschaft zu sein und dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Die schlimmen Befürchtungen einer monatelangen Pause bestätigt ter Stegen: „Für uns Sportler ist das Schönste der Wettkampf: zu trainieren und zu spielen. All das muss ich nun für mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe. Ich werde zurückkommen.“ Der DFB-Keeper hatte sich die Oberschenkelverletzung beim 0:1 gegen Real Oviedo am Samstag zugezogen. Hinter der WM-Teilnahme des 33-Jährigen steht nun ein großes Fragezeichen.