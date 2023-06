Werder holt Perspektivspieler Kohler

Der SV Werder Bremen hat den Transfer von US-Talent Ethan Kohler eingetütet. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt der 18-Jährige von den Oakland Roots mit sofortiger Wirkung an die Weser. Über die genaue Vertragslänge machen die Grün-Weißen wie gewohnt keine Angaben. Kohler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Sechser auflaufen. Auf beiden Positionen kam der Teenager mit indonesischen Wurzeln im vergangenen Jahr zum Einsatz.

„Wir sehen ihn vorrangig auf der Sechserposition und wollen ihn bei uns weiterentwickeln“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, „unser Ziel ist es erst einmal, Ethan sowohl in der U19 als auch in der U23 einzusetzen. Gerade auch bei den geplanten Testspielen für die U23 soll er Spielzeit bekommen.“ Kohler sagt: „Es ist natürlich ein riesiger Schritt für mich, aus Amerika nach Europa zu wechseln. Aber Werder ist ein großer Verein in Deutschland und ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Bremen.“

