Milan-Schock: Füllkrug wochenlang raus

Niclas Füllkrug und den AC Mailand ereilt eine Hiobsbotschaft. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ hat sich der deutsche Torjäger einen Zehenbruch zugezogen, der ihn für mindestens einen Monat außer Gefecht setzen wird.

Die Nachricht ist ein echter Schock für Füllkrug, der erst Anfang Januar leihweise in die Modemetropole wechselte. Schon bei West Ham United hatte der 32-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, bei Milan wollte er eigentlich neu angreifen. Nun muss Füllkrug zum wiederholten Male Geduld beweisen, bevor er wieder auf Torejagd gehen kann.