Doppel-Verlängerung beim FC Bayern

Zwei Protagonisten der so überzeugenden Hinrunde erhalten beim FC Bayern neue Arbeitspapiere. Informationen von ‚Sky‘ zufolge sieht es danach aus, dass Serge Gnabry (30) und Konrad Laimer (28) ihre Verträge zu Beginn des kommenden Jahres ausdehnen werden.

Die Zusammenarbeit mit Gnabry ist aktuell nur noch bis Saisonende datiert, dem Offensivallrounder winkt bei einer Gehaltsreduzierung von 18 auf 15 Millionen Euro jährlich eine Verlängerung bis 2028. Eberl sehe in Gnabry nicht nur sportlich eine wichtige Stütze, sondern auch einen Teamleader.

Laimers Kontrakt wiederum soll um zwei Spielzeiten bis 2029 ausgedehnt werden. „Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München“, sagte der formstarke Rechtsverteidiger zuletzt. Der Weg für beide Unterschriften ist also frei.