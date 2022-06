Schalke leiht Krauß aus

Schalke 04 rüstet sich für die Bundesliga. Wie der Aufsteiger mitteilt, kommt der 20-jährige Mittelfeldspieler Tom Krauß auf Leihbasis bis Saisonende von RB Leipzig. Sollten die Königsblauen die Klasse halten, greift eine automatische Klausel zur Festverpflichtung. Das neue Arbeitspapier von Krauß wäre dann bis 2027 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, dass wir mit Tom Krauß eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs für Schalke 04 gewinnen konnten. Er ist ein zweikampf- und spielstarker zentraler Mittelfeldspieler, besitzt ein gutes Timing und die notwendige Aggressivität in Eins-gegen-eins-Situationen“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder.

Kraus freut sich: „Dass ich in der neuen Saison mit Schalke 04 in der Bundesliga spielen darf, ist ein unglaublich toller Schritt für mich. Die Gespräche mit Rouven Schröder waren inhaltlich und emotional absolut überzeugend, und Trainer Frank Kramer kenne ich noch gut aus DFB-Juniorenzeiten.“

Krauß ist deutscher U21-Nationalspieler. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Sechser an den 1. FC Nürnberg verliehen, wo er in 62 Zweitligapartien Erfahrung sammeln durfte. Nun versucht er sich eine Spielklasse höher.