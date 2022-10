Villa: Amorims Klausel günstiger als gedacht

Rúben Amorim könnte Aston Villa womöglich doch kein Vermögen kosten. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, liegt die Ausstiegsklausel des 37-Jährigen, der aktuell bei Sporting Lissabon an der Seitenlinie steht, mit rund zehn Millionen Euro deutlich unter den kolportierten 30 Millionen. Der Portugiese gilt als großes Trainertalent und soll den vakanten Trainerposten beim Traditionsklub aus Birmingham besetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem enttäuschenden Saisonstart und zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge trennten sich die Villans von ihrem Cheftrainer Steven Gerrard. Noch müssen sich die Villa-Fans aber gedulden. Am Mittwoch muss Amorim mit Sporting bei Tottenham Hotspur ran, erst danach soll es konkrete Gespräche geben, so die Zeitung.