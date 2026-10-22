Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Nachdem es in der Vorsaison nach etlichen Jahren der Tristesse unter Coach Michael Carrick so schien, als habe Manchester United endlich den Turnaround geschafft, geht es mit dem einstigen europäischen Topteam in der laufenden Spielzeit wieder steil bergab. Nur ein Sieg aus den ersten sieben Premier League-Spieltagen und zwei Niederlagen aus drei Champions League-Partien bedeuten eine handfeste Krise.

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Carrick steht dem Vernehmen nach bereits vor dem Aus und muss nach dem neuesten Misserfolg harsche Kritik vom eigenen Kapitän einstecken. Einer der Gründe für den Sinkflug sind auch die Sommertransfers, von denen nur einer zündete.

Carlos Baleba – Note 4

Der Kameruner sollte die Lücke schließen, die der Abgang von Casemiro (34/Inter Miami) hinterlassen hat. Stolze 76 Millionen Euro ließ sich United die Dienste des Sechsers kosten, der in den vergangenen drei Spielzeiten bei Brighton & Hove Albion zu überzeugen wusste. Eine Sprunggelenksverletzung setzte den 22-Jährigen jedoch zu Saisonbeginn außer Gefecht.

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Erst am sechsten Spieltag gab Baleba sein halbstündiges Ligadebüt für seinen neuen Klub, in der folgenden Partie gegen Leeds United (1:1) stand der dynamische Mittelfeldspieler direkt in der Startelf und wusste zu überzeugen. Er wird definitiv einen Stammplatz erhalten und dem Team noch weiterhelfen können. Enormes Potenzial, bisher aber noch kein Impact auf die Saison.

Andrey Santos – Note 5

Für 56 Millionen Euro eiste United den Brasilianer vom FC Chelsea los. Bereits im Sommer fragten sich viele Experten, wieso die Red Devils eine so hohe Summe für den 22-jährigen Rotationsspieler der Blues auf den Tisch legten. Der physisch starke Sechser soll vor allem Youri Tielemans (29) den Rücken freihalten, zeigte bisher aber allenfalls Ansätze seines Könnens.

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Bereits nach dem ersten Ligaspiel rotierte Santos wieder aus der Startelf und bekam in der Folge wettbewerbsübergreifend hauptsächlich noch wenige Kurzeinsätze. Erst am vergangenen Wochenende gegen Leeds durfte er wieder starten und zeigte eine gute Leistung. Davon muss aber dringend mehr kommen. Unter der Woche wurde Santos in der Champions League gegen Como 1907 (1:4) nach einer schwachen Halbzeit ausgewechselt.

Youri Tielemans – Note 2

Die Verpflichtung von Tielemans wurde den Red Devils im Sommer als echter Coup ausgelegt. Der belgische Nationalspieler kam per Ausstiegsklausel für verhältnismäßig günstige 41 Millionen Euro von Aston Villa, wo er drei Jahre lang die Fäden im Mittelfeld gezogen hatte. Auch Tielemans hat noch nicht alles gezeigt, was er zu leisten imstande ist, ist aber klarer Stammspieler und strahlt als einer der wenigen United-Profis dauerhaft Siegeswillen aus. Vor allem in den vergangenen Spielen mit Baleba hinter sich blühte der 29-Jährige noch einmal weiter auf.

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Karl Darlow – Note 5

Als routinierter Ersatzkeeper kam Darlow im Sommer ablösefrei von Leeds United. Der 36-Jährige sollte die Nummer eins Senne Lammens (24) mit Rat und Tat unterstützen und ansonsten als Pokaltorhüter fungieren. Letzteres gelang Darlow nicht so gut. Beim 2:3-Aus gegen Brighton & Hove Albion im League Cup zeigte er eine schwache Leistung, strahlte wenig Sicherheit aus und verschuldete das erste Gegentor.

Fazit – Note 4

Bisher muss man konstatieren, dass Uniteds Sommertransfermarkt die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Doch insbesondere bei Baleba und im Output auch bei Tielemans sind Steigerungen zu erwarten. Beide haben Potenzial für eine bessere Bewertung im weiteren Verlauf der Saison. Santos könnte ein Flop bleiben, Darlow spielt keine große Rolle. Viel hängt von der Entwicklung auf dem Trainerstuhl ab.

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