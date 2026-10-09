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Klarheit bei BVB-Quintett

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Nico Schlotterbeck jubelt mit den Fans @Maxppp

Borussia Dortmund kann im heutigen Spiel gegen den SV Werder Bremen (20:30 Uhr) auf drei Leistungsträger bauen. Laut einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ sind die zuletzt angeschlagenen Nico Schlotterbeck (26), Daniel Svensson (24) und Konstantinos Karetsas (18) rechtzeitig fit geworden.

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Julian Ryerson (28) und Carney Chukwuemeka (22) sind dagegen nicht Teil des Kaders. Rechtsverteidiger Ryerson hatte sich in der Länderspielpause eine Rippenverletzung zugezogen, Mittelfeldmann Chukwuemeka schlägt sich erneut mit muskulären Problemen herum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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