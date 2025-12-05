Toppmöllers Kritikpunkt bei Wahi

Das Tischtuch zwischen Dino Toppmöller und Elye Wahi scheint vorerst zerschnitten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlt es dem Angreifer laut dem Eintracht-Coach an „intrinsischer Motivation“, um sich beim Bundesligisten durchzusetzen. Zudem soll sich der Franzose nie richtig in die Mannschaft integriert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26 Millionen Euro teure Wechsel von Olympique Marseille im Januar 2025 entwickelte sich für Wahi und Frankfurt zum Missverständnis. Aus 24 Pflichtspielen steht für den 22-Jährigen lediglich ein Tor, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Oberligist FV Engers 07, zu Buche. Die Zeichen beim Rechtsfuß stehen daher schon wieder auf Abschied, am liebsten im kommenden Winter. Zuletzt schaffte er es gegen Wolfsburg (1:1) gar nicht mehr im Kader.