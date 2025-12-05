Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Toppmöllers Kritikpunkt bei Wahi

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Elye Wahi für die Eintracht im Einsatz @Maxppp

Das Tischtuch zwischen Dino Toppmöller und Elye Wahi scheint vorerst zerschnitten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlt es dem Angreifer laut dem Eintracht-Coach an „intrinsischer Motivation“, um sich beim Bundesligisten durchzusetzen. Zudem soll sich der Franzose nie richtig in die Mannschaft integriert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26 Millionen Euro teure Wechsel von Olympique Marseille im Januar 2025 entwickelte sich für Wahi und Frankfurt zum Missverständnis. Aus 24 Pflichtspielen steht für den 22-Jährigen lediglich ein Tor, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Oberligist FV Engers 07, zu Buche. Die Zeichen beim Rechtsfuß stehen daher schon wieder auf Abschied, am liebsten im kommenden Winter. Zuletzt schaffte er es gegen Wolfsburg (1:1) gar nicht mehr im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Elye Wahi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Elye Wahi Elye Wahi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert