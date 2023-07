Rice-Nachfolger: West Ham scheitert mit 50-Mio-Angebot

West Ham United hat sich im Werben um João Palhinha einen Korb vom FC Fulham eingeholt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurden die Hammers mit einer Offerte von umgerechnet rund 50 Millionen Euro für den 28-jährigen Sechser vorstellig. Fulham lehnte jedoch ab. Bei den Cottagers ist der Portugiese fest eingeplant. Schon in der zurückliegenden Spielzeit war der resolute Abräumer für Fulhams Klassenerhalt von sportlich zentraler Bedeutung.

Unter der Anzeige geht's weiter

2022 war Palhinha für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach London gewechselt und steht bei Fulham noch bis 2027 unter Vertrag. In seiner Debütsaison in England etablierte sich der Nationalspieler als einer der besten Abräumer der Liga. West Ham sieht in dem Rechtsfuß daher den idealen Nachfolger für Declan Rice, den es für 122 Millionen Euro zum FC Arsenal zog. Die Hammers hätten also das nötige Kleingeld, um im Ablösepoker noch einmal nachzulegen.

Lese-Tipp

Premier League-Klub heiß auf Goretzka