Becker zurück in die Bundesliga?

Sheraldo Becker (30) könnte am heutigen Deadline Day ein zweites Mal in der Bundesliga landen. Wie die spanische Lokalzeitung ‚Diario de Navarra‘ berichtet, verhandelt der 1. FSV Mainz 05 mit CA Osasuna über eine Leihe des Stürmers. Einen ersten Vorschlag aus Rheinhessen soll der La Liga-Klub allerdings ausgeschlagen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Becker hatte von 2019 bis 2024 in 140 Pflichtspielen 50 direkte Torbeteiligungen für Union Berlin gesammelt. Über die Zwischenstation Real Sociedad San Sebastián ging es am zurückliegenden Sommer-Deadline-Day nach Pamplona. Dort kam er bislang aber nur zu elf Pflichtspieleinsätzen. Neben den Mainzern sollen sich auch Klubs aus der MLS, Griechenland und Saudi-Arabien mit Becker beschäftigen.