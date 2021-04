West Ham behält Dawson

Craig Dawson wird auch in der kommenden Saison das Trikot von West Ham United tragen. Wie der englische Erstligist mitteilt, bleibt der Innenverteidiger vom FC Watford auch nach Ablauf seiner Leihe bei den Hammers.

Der 30-jährige Dawson stand beim 3:2 gegen die Wolverhampton Wanderers am gestrigen Montag zum 15. Mal in der Premier League-Startelf von West Ham. Darum greift nun eine Kaufpflicht. Für umgerechnet gut zwei Millionen Euro wechselt der Abwehrspieler zum Saisonende dauerhaft nach London.

He's here to stay! 🙌



We are delighted to confirm that Craig Dawson will join the Club on a permanent basis at the end of the 2020/21 season ✍️