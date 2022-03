Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo: So könnt ihr das Europa League-Spiel live sehen

Mit 3:2 gewann Atalanta Bergamo vor heimischer Kulisse das Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself will nun im Rückspiel den Rückstand wettmachen und doch noch ins Viertelfinale der Europa League einziehen.

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen im Livestream

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen findet am heutigen Donnerstag, den 17. März statt. Der Anstoß in der BayArena erfolgt planmäßig um 18:45 Uhr. Das Spiel überträgt der Streaming-Anbieter RTL+. Cornelius Küpper sitzt am Mikrofon. In der Konferenz wird das Spiel von Christoph Stadtler kommentiert. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.