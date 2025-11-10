Freigabe erteilt: Bundesliga-Duo jagt Füllkrug

Im Sommer 2024 erfüllte sich Niclas Füllkrug mit seinem Wechsel zu West Ham United seinen Traum von der Premier League. Knapp eineinhalb Jahre später lässt sich bilanzieren, dass sich beide Seiten auch aufgrund zahlreicher Verletzungen mehr erhofft haben. Der Stürmer möchte die Hammers im Winter verlassen, die Wechselfreigabe wurde ihm laut ‚Sky‘ bereits erteilt.

Möglich ist dabei eine Rückkehr in die Bundesliga. Allen voran der VfL Wolfsburg sei konkret an dem 32-Jährigen dran. Zudem befasse sich auch der FC Augsburg mit Füllkrug, die Fuggerstädter sollen bereits Kontakt zu Füllkrugs Management aufgenommen haben.

In Wolfsburg könnte der Rechtsfuß ein Sturmduo mit Mohamed Amoura (25) bilden, während Augsburg besonders mit Trainer Sandro Wagner punkten kann, der aus gemeinsamen Tagen bei der Nationalmannschaft einen engen Draht zu Füllkrug pflegt.

Doch mit seinem Interesse steht das Duo nicht alleine da. Auch aus Italien gibt es dem Bezahlsender zufolge mehrere Anfragen, zuletzt keimten Gerüchte über den AC Mailand auf. Aus Füllkrugs Perspektive muss der Winterwechsel sitzen, sollte er noch Ambitionen für eine Teilnahme an der WM 2026 hegen.