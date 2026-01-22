Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Vor Leihabbruch: Rondic zum nächsten Klub?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Imad Rondic mit dem Ball @Maxppp

Der 1. FC Köln könnte Imad Rondic im Winter in die 2. Bundesliga verleihen. Laut der ‚Bild‘ arbeitet Preußen Münster daran, den Stürmer ins Unterhaus zu lotsen. Aktuell spielt Rondic auf Leihbasis bei Rakow Czestochowa, wartet dort aber nach 18 Pflichtspielen noch auf seinen ersten Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deshalb könnte die Leihe vorzeitig abgebrochen werden. Der 26-Jährige liebäugelt ohnehin mit einem Wechsel in Liga zwei. Das Boulevardblatt berichtet, dass auch Huddersfield Town aus England Interesse bekundet.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Köln
Münster
Raków
Huddersfield
Imad Rondić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Raków Logo KS Raków Czestochowa
Huddersfield Logo Huddersfield Town
Imad Rondić Imad Rondić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert