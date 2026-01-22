Vor Leihabbruch: Rondic zum nächsten Klub?

Der 1. FC Köln könnte Imad Rondic im Winter in die 2. Bundesliga verleihen. Laut der ‚Bild‘ arbeitet Preußen Münster daran, den Stürmer ins Unterhaus zu lotsen. Aktuell spielt Rondic auf Leihbasis bei Rakow Czestochowa, wartet dort aber nach 18 Pflichtspielen noch auf seinen ersten Treffer.

Deshalb könnte die Leihe vorzeitig abgebrochen werden. Der 26-Jährige liebäugelt ohnehin mit einem Wechsel in Liga zwei. Das Boulevardblatt berichtet, dass auch Huddersfield Town aus England Interesse bekundet.