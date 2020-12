Haalands nächster Schritt zum Comeback

Erling Haaland wird in Kürze wieder auf dem Fußballplatz zu sehen sein. Der Stürmer von Borussia Dortmund hat seine Reha in Katar beendet. „Ich habe mich von meiner Verletzung erholt und freue mich darauf, bald Spiele zu bestreiten“, wird Haaland in einer Mitteilung der behandelnden Klinik zitiert.

Damit dürfte der 20-jährige Norweger in wenigen Tagen wieder im Mannschaftstraining des BVB mitmischen. Viel ist in Dortmund während seiner Ausfallzeit passiert: Aufgrund mehrerer schwacher Resultate trennten sich die Schwarz-Gelben von Coach Lucien Favre und setzten dessen Assistenten Edin Terzic als neuen Cheftrainer ein.