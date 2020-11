Reguilón spricht über Real-Rückkehr

Tottenham Hotspur-Profi Sergio Reguilón kann sich vorstellen, eines Tages zu seinem Jugendklub Real Madrid zurückzukehren. „Es ist mein Zuhause, dort haben sie mir alles gegeben. In der Zukunft weiß man nie, aber es besteht die Möglichkeit der Rückkehr“, sagt der Sommerneuzugang der Londoner im Gespräch mit ‚Cadena SER‘, „ich wusste, was sie über meine Leistung dachten, aber ich musste eine Entscheidung treffen. In meinem Alter muss ich spielen und weiter konkurrieren.“

Reguilón spielte seit seinem zehnten Lebensjahr für die Königlichen, für die Profis kam der 23-jährige Spanier in der Saison 2018/19 erstmals zum Einsatz. Nach einer Leihe beim FC Sevilla in der vergangenen Spielzeit wechselte der Linksverteidiger im Sommer-Transferfenster für 30 Millionen Euro zu den Spurs. Dort erlebt er einen anderen Gareth Bale als noch in Madrid: „Er ist sehr glücklich, ich bemerke, dass er anders ist. Es stimmt, dass er gut Spanisch spricht, aber hier in England fühlt er sich viel wohler.“