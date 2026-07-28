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Salah-Entscheidung fällt heute

von Dominik Schneider - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Mohamed Salah richtet seine Kapitänsbinde @Maxppp

Bei Mohamed Salah kündigt sich eine zeitnahe Entscheidung an. Der 34-jährige Ägypter kommt heute mit seinem Berater Ramy Abbas zusammen, um sich über seine sportliche Zukunft auszutauschen, berichtet Yagiz Sabuncuoglu.

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Dem türkischen Transferjournalist zufolge soll dann auch final abgestimmt werden, bei welchem Verein der Stürmer auf Torejagd gehen wird. Ein Engagement bei Besiktas schien zuletzt unwahrscheinlich, könnte schlussendlich aber doch noch realisiert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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