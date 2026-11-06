Nach wochenlangen Verhandlungen hat Harry Kane (33) am gestrigen Donnerstag seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Didi Hamann kritisiert die Entscheidung in der ‚Sky‘-Sendung ‚Triple – der Hagedorn-Fußballtalk‘: „Die Bayern konnten fast nicht anders, als zu verlängern. Er wollte bleiben und gewinnt nun den Ballon d’Or. Es wäre ein Zeichen gewesen, wenn er diese Auszeichnung gewinnt und sie ihn trotzdem hätten gehen lassen. Dennoch denke ich, dass die Verlängerung ein nicht unerhebliches Risiko birgt. Ich glaube nicht, dass es aus England große Interessenten gab. Deshalb war das vermutlich eine Entscheidung, die sie nicht anders treffen konnten. Ob er in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen wird, bleibt abzuwarten. Es ist ein gewisses Risiko.“

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Oliver Kahn kann nicht zustimmen und gibt zu bedenken, „wie viel wir diskutiert hätten, wenn er als Ballon d’Or-Gewinner seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert hätte. Was dann los gewesen wäre. Wenn man sich nun in die Verantwortlichen hineinversetzt, ist sehr gut zu verstehen, warum es enorm wichtig war, dass Harry Kane diesen Vertrag verlängert.“ Der frühere Torwart fügt an: „Spieler können heutzutage viel länger auf einem hohen Niveau spielen, als es früher der Fall war. Er wird für die Bayern sehr wichtig sein. Ob es dann zum Champions League-Sieg reicht, kann man nie wissen.“