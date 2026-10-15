Gareth Southgate hat sich seit seinem Abschied als Trainer der englischen Nationalmannschaft im Juli 2024 größtenteils vom Fußball abgewendet. Im ‚The Amol Rajan Connection‘-Podcast erklärt der 56-Jährige, dass er trotz anhaltender Gerüchte keine Tätigkeit als Vereinstrainer in der Premier League übernehmen werde: „Ich muss sagen, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ich das tun würde.“ Fußball sein „kein wesentlicher Bestandteil meines Lebens mehr“, seit seinem Rückzug habe er „kaum noch Spiele geschaut“. Ausnahmen habe er nur für wichtige Partien gemacht, wie die Champions League-Finals oder das FA Cup-Finale 2025, in dem sein Lieblingsklub Crystal Palace gegen Machester City (1:0) seinen ersten Titel gewann.

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Gegen Ende seiner Zeit als England-Coach habe er keinen Spaß mehr gehabt, selbst über Siege habe er sich nur noch ein paar Minuten gefreut. Er führe seitdem ein besseres Leben: „Ich habe die letzten 18 Monate meines Lebens geliebt. 37 Jahre lang hing mein Selbstwertgefühl davon ab, ob ich am Samstag gewonnen oder verloren habe. Und tatsächlich habe ich es geliebt, ganz andere Erfahrungen zu machen.“ Zwar ist Southgate noch als Berater in der Technischen Beobachtergruppe der UEFA tätig, davon ab beschäftige er sich jedoch mit anderen Dingen, die ihm mittlerweile wichtiger seien.