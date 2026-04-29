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Bundesliga

Neuer Klub: Goretzka-Poker entschieden?

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern im Sommer ablösefrei. Die Anzeichen für einen Wechsel nach Italien verdichten sich.

von David Hamza - Quelle: Gazzetta dello Sport
Leon Goretzka jubelt mit Minjae Kim @Maxppp

Der AC Mailand nähert sich laut Medienberichten aus Italien einer Verpflichtung von Leon Goretzka (31). Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge rechnen die Rossoneri mit einer Zusage des Bayern-Mittelfeldspielers.

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Die Kontakte zwischen Vereins- und Spielerseite seien zuletzt noch einmal intensiviert worden, Goretzka habe seine Wechselbereitschaft signalisiert. Das finale Ja-Wort werde erst nach der Saison, aber noch vor der Weltmeisterschaft erwartet.

Wäre ein Wechsel zum AC Mailand der richtige Schritt für Leon Goretzka?
- Ende in 3 Tagen
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In Mailand winkt Goretzka ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro. Eine Ablöse müsste der Tabellendritte der Serie A nicht hinblättern, Goretzkas Kontrakt in München läuft Ende Juni aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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