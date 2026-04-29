Neuer Klub: Goretzka-Poker entschieden?

Der AC Mailand nähert sich laut Medienberichten aus Italien einer Verpflichtung von Leon Goretzka (31). Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge rechnen die Rossoneri mit einer Zusage des Bayern-Mittelfeldspielers.

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Die Kontakte zwischen Vereins- und Spielerseite seien zuletzt noch einmal intensiviert worden, Goretzka habe seine Wechselbereitschaft signalisiert. Das finale Ja-Wort werde erst nach der Saison, aber noch vor der Weltmeisterschaft erwartet.

Wäre ein Wechsel zum AC Mailand der richtige Schritt für Leon Goretzka? Ja, bei Milan ist Goretzka gut aufgehoben Nein, er sollte sich für einen anderen Klub entscheiden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In Mailand winkt Goretzka ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro. Eine Ablöse müsste der Tabellendritte der Serie A nicht hinblättern, Goretzkas Kontrakt in München läuft Ende Juni aus.