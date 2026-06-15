Hannover trifft Torwart-Entscheidung

Leo Weinkauf wird weiterhin als Ersatzkeeper bei Hannover 96 fungieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungen über einen neuen Arbeitsvertrag „auf der Zielgeraden“. Der 29-Jährige steht seit 2018 am Maschsee unter Vertrag, kam seitdem aber noch kein einziges Mal in einem Ligaspiel für die Profis zum Einsatz. Dennoch kommt die Entscheidung überraschend, da der Ersatzmann bereits offiziell verabschiedet wurde.

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Dennoch zählt Weinkauf zu den Führungsspielern und nimmt als Identifikationsfigur eine wichtige Rolle ein. Offen bleibt, wessen Vertreter er in der kommenden Saison sein wird. Topkandidat ist das 18-jährige Talent Florian Hellstern vom VfB Stuttgart. 96-Patron Martin Kind äußerte zuletzt aber offen Bedenken, was im Lager des Torwarts nicht gut ankam.