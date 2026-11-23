Im Sommer könnte Wael Mohya für Borussia Mönchengladbach nicht mehr zu halten sein. Sportdirektor Rouven Schröder schloss zwar bei ‚Sky90‘ einen Verkauf im Winter erneut aus: „Im Winter ist er definitiv unverkäuflich“, ergänzte anschließend aber: „Den Rest wird der Markt zeigen.“

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Der 17-jährige Mohya wird unter anderem mit dem FC Bayern, RB Leipzig, Brighton & Hove Albion, dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Letztgenannter soll schon Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen haben. Die Fohlen wollen gerne mit dem Offensivspieler verlängern, dessen Vertrag 2028 ausläuft. Bei einem Verkauf könnten Schröder & Co. ansonsten wohl mit einer Ablöse von rund 20 Millionen Euro rechnen.