Mintzlaff überging Tedesco: Die Gründe für die Trennung

Man sei „in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen“, hieß es in der Leipziger Pressemitteilung vergangene Woche recht lapidar zur Trainerentlassung. Klar: Das vorausgegangene 1:4 gegen Shakhtar Donetsk war inakzeptabel. Und auch in der Bundesliga waren die Sachsen schlecht gestartet. Doch die sportliche Misere, so scheint es, war lediglich der Gipfel des Eisbergs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport Bild‘ berichtet von diversen Irritationen zwischen dem entlassenen Domenico Tedesco und seinem Vorgesetzten Oliver Mintzlaff. Beispielsweise sei Tedesco in Sachsen Transferwünsche übergangen worden. Statt eines kopfballstarken Sechsers und eines Wandspielers für die Sturmspitze kamen Xaver Schlager (24) und Timo Werner (26), die mit ganz anderen Qualitäten gesegnet sind als mit von dem Ex-Coach geforderten.

Zudem sei es zu einem weiteren Affront gekommen, schreibt das Fachblatt: Mintzlaff habe Christopher Nkunku (24) nach dessen überraschender Vertragsverlängerung ohne Rücksprache mit Tedesco einige Tage länger Urlaub gewährt. Blickt man auf die eigentlichen Zuständigkeiten in einem Fußballverein, fällt eine solche Maßnahme normalerweise in den Zuständigkeitsbereich des Trainers.

Startpunkt waren die Vertragsgespräche

Seinen Anfang genommen hatte die mangelhafte Kommunikation wohl in den gescheiterten Vertragsgesprächen zum Ende der sportlich so famos verlaufenen Rückrunde der vergangenen Saison. Mintzlaff wollte die bis 2023 datierte Zusammenarbeit vorzeitig ausdehnen, Tedesco ließ dann allerdings öffentlich verlauten, dass er sich zunächst Zeit lassen wolle.

Inzwischen haben sich die Parteien getrennt – und zwar nicht in „beiderseitigem Einvernehmen“, wie es Profiklubs bei einer Entlassung so gerne beschönigend formulieren. Leipzig machte sehr deutlich, dass man Tedesco vor die Tür gesetzt hatte.

Übernommen hat wenige Tage später Marco Rose, der sich mit dem fulminanten 3:0 gegen Borussia Dortmund gleich einen deutlichen Stimmungsaufschwung innerhalb des Vereins und der Mannschaft erarbeitet hat. Dennoch dürfte sich der Ex-Gladbacher freuen, dass Max Eberl demnächst vermutlich seinen Dienst in Leipzig antreten und unter anderem als Puffer zu Mintzlaff fungieren wird.