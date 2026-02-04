Menü Suche
Major League Soccer

James kurz vor der Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: Pipe Sierra | Tom Bogert | Fabrizio Romano
James Rodríguez spielt einen Pass @Maxppp

Die MLS darf sich wohl zeitnah über ein weiteres prominentes Gesicht freuen. Die Journalisten Pipe Sierra und Tom Bogert berichten übereinstimmend, dass sich James Rodríguez (34) in fortgeschrittenen Gesprächen mit Minnesota United befindet. Fabrizio Romano ergänzt, dass lediglich Details zu klären sind, bis der Spielmacher seine Unterschrift setzt.

James blickt auf eine illustre Karriere zurück. Der feine Linksfuß stand schon für den FC Porto, die AS Monaco, Real Madrid, den FC Bayern, den FC Everton, Olympiakos Piräus und den FC São Paulo auf dem Feld. Sein letztes Abendteuer beim mexikanischen Club León FC endete Anfang Januar mit Ablauf seines Vertrags. Eine Zusammenarbeit witterten zahlreiche Klubs, der Zuschlag geht nun voraussichtlich an Minnesota.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
