FC Bayern: Bahn frei für Kim

Min-jae Kim hat die letzte Hürde vor seinem Wechsel zum FC Bayern genommen. Laut der Münchner ‚tz‘ hat der Innenverteidiger den Medizincheck am heutigen Freitag im südkoreanischen Seoul erfolgreich hinter sich gebracht. Die Vertragsunterschrift soll rund um das Trainingslager erfolgen, das am 15. bis 20. Juli am Tegernsee abgehalten wird.

Kim kommt per Ausstiegsklausel in Höhe von rund 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel zu Bayern. Der 26-jährige Südkoreaner erhält bei den Münchnern einen langfristigen Kontrakt, der ihm jährlich zehn Millionen Euro netto beschert.

