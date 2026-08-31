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Bundesliga

BVB: So heiß ist die Spur zu Sancho

Heuert Jadon Sancho ein drittes Mal bei Borussia Dortmund an? Die Gerüchte um eine erneute Rückkehr nehmen zumindest Fahrt auf.

von Julian Jasch - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Jadon Sancho im Trikot von Aston Villa @Maxppp

Wegen des Kreuzbandrisses von 26-Millionen-Zugang Giannis Konstantelias (23) schaut man sich bei Borussia Dortmund jetzt wieder intensiver auf dem Transfermarkt nach kurzfristiger Verstärkung um. Ein Name, der an der Strobelallee einmal mehr diskutiert wird, ist der von Jadon Sancho (26).

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Laut ‚Sky‘ ist die Spur zum Engländer (23 Länderspiele) nach aktuellem Stand der Dinge eher kalt. Die ‚Bild‘ spekuliert aber, dass es tatsächlich zur Rückholaktion kommen könnte, „sollte Sancho wirklich bereit sein, auf Handgeld zu verzichten und einen stark leistungsbezogenen Vertrag zu akzeptieren“.

Sollte der BVB nach dem Konstantelias-Schock Jadon Sancho zurückholen?
- Ende in 15h
Bild wird erstellt

Geschäftsführer Carsten Cramer sagte erst kürzlich: „Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon – das ist einfach so, das ist in der ganzen Sommerpause der Fall gewesen. Jadon hat sich auch nichts zuschulden kommen lassen, er ist ein tadelloser Junge.“

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Sancho oder Mister X?

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Kandidaten mit dem BVB in Verbindung gebracht. Knapp 36 Stunden bleiben den Verantwortlichen, um andernorts zuzuschlagen. Das gilt allerdings nicht für Sancho, der nach seinem bei Manchester United ausgelaufenen Arbeitspapier aktuell vereinslos ist und auch nach dem morgigen Deadline Day noch ablösefrei in Dortmund unterschreiben könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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