In Plauderlaune: Nagelsmann verrät drei Startelf-Plätze

Julian Nagelsmann macht aus der deutschen Startaufstellung im ersten WM-Spiel gegen Curaçao kein Geheimnis. Auf der zugehörigen Pressekonfernez verriet der Bundestrainer, dass Manuel Neuer, Nathaniel Brown und Jamal Musiala starten werden. Hinter allen drei standen zuletzt noch Mini-Fragezeichen, nun herrscht aber Klarheit.

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Nagelsmann unterstrich etwa beim Thema Musiala: „Das reicht für die Startelf. Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er aber auch nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen und die Zeit auch geben. Er hat sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, von Spiel zu Spiel gesteigert. Er macht einen immer besseren Eindruck.“

Neuer für Oliver Baumann im Tor wird somit wohl die einzige Änderung im Vergleich zu den beiden Testspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) sein. Mit seinen 40 Jahren steht Neuer vor dem DFB-Comeback und seinem 125. Länderspiel. Die Vorbereitungspartien hatte er mit einer Wadenverhärtung verpasst.

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So könnte Deutschland spielen