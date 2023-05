Hertha: Kenny verkündet Wechselwunsch – Transfer in die Bundesliga?

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss Hertha BSC mit einem stark veränderten Kader in die kommende Saison gehen. Der Klub ist aus finanzieller Sicht gezwungen, im Sommer Transfererlöse zu erzielen und die Topverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Ansonsten droht der Lizenzierungsärger zu eskalieren. Und ohnehin haben diverse Spieler keine Lust auf Liga zwei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu diesen gehört offenbar auch Jonjoe Kenny. Trotz eines bis 2025 gültigen Vertrag hat der 26-jährige Rechtsverteidiger die Hertha-Verantwortlichen einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge darüber informiert, dass er den Klub verlassen möchte. Das Ziel des Engländers sei es, weiterhin in einer ersten Liga zu spielen.

Lese-Tipp

Hertha verlängert mit Eigengewächs Klemens

Bundesliga-Klubs interessiert

Einige Anfragen für Kenny seien bereits von Bundesliga-Klubs und Vertretern aus der Premier League eingegangen. Um welche Klubs es sich dabei handelt oder in welcher Höhe sich eine potenzielle Ablöse befinden könnte, lässt die ‚Bild‘ offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kenny war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Everton nach Berlin gewechselt. Dort stand er in der abgelaufenen Saison in 30 Pflichtspielen auf dem Platz – 26 Mal von Beginn an.