Odriozola nach Italien?

Álvaro Odriozola könnte seine Zelte in Kürze in der Serie A aufschlagen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt der AC Florenz Interesse am Rechtsverteidiger von Real Madrid. Die Fiorentina sucht Ersatz für den Spanier Pol Lirola (23), der sich in dieser Woche leihweise Olympique Marseille anschloss. Auch Andrea Conti (26) vom AC Mailand und Kévin Malcuit (29) von der SSC Neapel sind ein Thema in der Toskana.

Odriozola kehrte im Sommer nach einem halben Jahr beim FC Bayern nach Madrid zurück. Bei den Königlichen spielt der 25-Jährige aber kaum noch eine Rolle, kam in dieser Saison erst in einem Ligaspiel zum Einsatz. Real würde Odriozola entsprechend keine Steine in den Weg legen.