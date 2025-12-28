Menü Suche
VfB-Juwel Olivier auf dem Sprung

von Leon Morsbach - Quelle: kicker
Christopher Olivier kämpft um den Ball @Maxppp

Fortuna Düsseldorf hat einen Nachwuchsspieler des VfB Stuttgart ins Visier genommen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchte sich die Fortuna die Dienste von Christopher Olivier sichern, der aktuell für die Zweitvertretung der Stuttgarter in Liga drei aufläuft. Der 19-Jährige sei einem Wechsel weg aus Bad Cannstatt nicht abgeneigt. Weiteres Interesse wird zudem Rapid Wien, Sturm Graz sowie dem LASK nachgesagt.

Olivier kommt primär auf der Position des Rechtsverteidigers zum Einsatz, kann jedoch auch im defensiven Mittelfeld spielen. Aufgrund der hochkarätigen Optionen auf diesen Positionen in der ersten Mannschaft des VfB könnte der Sprung zu den Profis für den 19-Jährigen immer schwieriger werden. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis Sommer 2028 im Schwabenland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Christopher Charl Olivier

