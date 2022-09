Messi zurück in Topform: „Fühle mich anders, als letztes Jahr“

Lionel Messi präsentiert sich bei Paris St. Germain in der neuen Saison in Topform. Sechs Treffer und acht Assists hat der siebenfache Ballon d’Or-Gewinner nach elf Pflichtspielen für PSG auf dem Konto. Zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr wartete La Pulga, der sich mit Verletzungen rumplagte, noch auf seinen ersten Treffer in der Ligue 1.

„Ich fühle mich gut, anders als letztes Jahr und ich wusste, dass es so sein würde. Letztes Jahr, wie ich schon sagte, hatte ich eine schlechte Zeit, ich habe mich nie ganz gefunden“, sagt Messi gegenüber ‚TyC Sports‘, „dieses Jahr ist anders, ich bin mit einem anderen Kopf angekommen. Ich fühle mich wohler im Verein, in der Kabine, im Spiel, bei den Teamkollegen, ich fühle mich sehr gut und bin zurückgekehrt, um zu genießen.“

Neben den guten Leistungen für Paris präsentiert sich der 35-Jährige auch für sein Land Argentinien in bester Verfassung. Beim 3:0-Sieg über Honduras in der Nacht zum heutigen Samstag schnürte Messi einen Doppelpack.

Vorfreude auf Katar

Bei der Weltmeisterschaft in Katar will sich der Linksfuß endlich seinen großen Traum vom WM-Titel mit den Albiceleste erfüllen: „Die Weltmeisterschaft ist etwas Besonderes und wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Denn wir haben zwar ein tolles Team aber auch eine schwierige Gruppe“. Messi ist mit einem Jahr Anlauf bei PSG in Form und der Verfassung, zum Titel den entscheidenden Teil beizutragen.