Argentinien schlägt Polen – beide jubeln

Zum Abschluss der Vorrundengruppe C hat sich Argentinien nach dem Fehlstart gegen Saudi-Arabien doch noch Platz eins und den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar gesichert. Am Mittwochabend schlug die Albiceleste Polen mit 2:0.

Da Mexiko im Parallelspiel nur mit 2:1 gegen Saudi-Arabien gewann, ziehen auch die Osteuropäer in die nächste Runde ein. Die Tore für hoch überlegene Argentinier erzielten Alexis Mac Allister kurz nach Wiederanpfiff und Julián Alvarez in der 67. Minute. Superstar Lionel Messi war im ersten Durchgang mit einem Foulelfmeter an Polens Schlussmann Wojciech Szczesny gescheitert.

Mexiko fehlt ein Tor

Mexiko hätte unterdessen ein weiteres Tor gereicht, um die punkgleichen Polen aus dem Turnier zu kegeln und selbst in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Für El Tri waren Henry Martín (47.) und Luis Chávez (52.) per traumhaftem Freistoß erfolgreich. Im Anschluss scheiterte Mexiko immer wieder am starken Saudi-Keeper Mohammed Al-Owais. In der Nachspielzeit erzielte Salem Al-Dawsari dann noch den unbedeutenden Anschlusstreffer.

Im Achtelfinale trifft Argentinien am Samstag (20 Uhr) auf Australien. Polen bekommt es am Sonntag (16 Uhr) mit Titelverteidiger Frankreich zu tun.

