Borussia Dortmund ließ sich vom Scheitern des Pokers um Said El Mala (19) mit dem 1. FC Köln nicht lange aufhalten und wird dem Vernehmen nach noch am heutigen Montag eine Alternative verpflichten. Giannis Konstantelias (23) kommt von PAOK Saloniki an die Strobelallee und soll die Offensive der Schwarz-Gelben beleben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Medizincheck des griechischen Mittelfeldspielers hat bereits am Sonntag stattgefunden. Laut Fabrizio Romano sind sich beide Klubs – trotz der Fanproteste – bereits über die Vertragsmodalitäten einig. Lediglich die Unterschriften fehlen noch. Dabei legt der BVB etwas mehr Geld auf den Tisch als bisher angenommen und beteiligt die Griechen an späteren Einkünften.

Wie der Transferinsider berichtet, beläuft sich die maximale Ablöse für den Offensivspieler auf 32 Millionen Euro inklusive Boni. Dazu sichert sich PAOK eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent. Konstantelias selbst winkt laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ in Dortmund ein Vierjahresvertrag, der ihm jährlich 3,5 Millionen Euro bescheren soll.