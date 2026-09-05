Konkret: Bayern arbeitet wieder an Boey-Transfer
Sacha Boey will und darf den FC Bayern weiterhin verlassen. Jetzt gibt es eine neue Fährte.
Am Deadline Day noch zerschlug sich ein Wechsel von Sacha Boey nach England. Anschließend lobte Sportdirektor Christoph Freund den zuvor Aussortieren, der sich „immer einwandfrei verhalten“ habe.
Jetzt gibt es aber die nächste Wendung: Denn laut ‚Bild‘-Reporter Christian Falk verhandeln die Bayern aktuell mit Klubs aus Saudi-Arabien über einen Boey-Transfer.
Boey (Vertrag bis 2028) sei offen für den Wechsel in die Wüste, in der das Transferfenster noch bis Oktober geöffnet hat. In München hat der 25-jährige Franzose ganz schlechte Aussichten auf Spielzeit.
Im Januar 2025 hatte der FCB den Rechtsverteidiger für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekauft. Dorthin war Boey in der Rückrunde der vergangenen Saison auch verliehen.
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