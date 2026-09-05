Am Deadline Day noch zerschlug sich ein Wechsel von Sacha Boey nach England. Anschließend lobte Sportdirektor Christoph Freund den zuvor Aussortieren, der sich „immer einwandfrei verhalten“ habe.

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Jetzt gibt es aber die nächste Wendung: Denn laut ‚Bild‘-Reporter Christian Falk verhandeln die Bayern aktuell mit Klubs aus Saudi-Arabien über einen Boey-Transfer.

Boey (Vertrag bis 2028) sei offen für den Wechsel in die Wüste, in der das Transferfenster noch bis Oktober geöffnet hat. In München hat der 25-jährige Franzose ganz schlechte Aussichten auf Spielzeit.

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Im Januar 2025 hatte der FCB den Rechtsverteidiger für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekauft. Dorthin war Boey in der Rückrunde der vergangenen Saison auch verliehen.