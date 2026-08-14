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Update Bundesliga

SGE: Futkeu-Wechsel vor Abschluss

von Dominik Schneider - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Noel Futkeu im SGE-Training @Maxppp

Noel Futkeu wird offenbar in Kürze bei einem anderen Klub unterschreiben. Laut ‚Absolut Fussball‘ steht der 23-jährige Stürmer von Eintracht Frankfurt kurz vor einem Wechsel innerhalb Deutschlands. Den Verein und die Art des Transfers lässt das Portal offen.

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Update (13:42 Uhr): Laut ‚Sky‘ handelt es sich beim Futkeu-Interessenten um Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Die ‚Bild‘ ergänzt, dass eine Leihe mit Kaufoption geplant ist.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war Futkeu für die SpVgg Greuther Fürth erfolgreich auf Torejagd. 31 Tore erzielte der Angreifer in 71 Pflichtspielen. Die SGE machte von einer Rückkaufoption Gebrauch und holte Futkeu zunächst zurück an den Main. Jetzt zieht der Rechtsfuß zeitnah weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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