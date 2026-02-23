Vor Barça-Wahl: Schwere Vorwürfe gegen Laporta

Kurz vor der Präsidentschaftswahl (15. März) beim FC Barcelona sieht sich der bisherige Amtsinhaber Joan Laporta schweren Anschuldigungen ausgesetzt. ‚El Periódico‘ hat am heutigen Montag eine Anzeige veröffentlicht, die ein Mitglied des Vereins beim Nationalen Gerichtshof Spaniens eingereicht hat. Darin werden der 63-Jährige und einige Mitglieder seines Vorstands der Geldwäsche und Zahlung unzulässiger Provisionen über ein Netzwerk von Unternehmen mit Sitz in Spanien, Zypern, Dubai, Kroatien und Estland beschuldigt.

Gegenüber ‚Catalunya Ràdio‘ setzte sich Laporta noch am Vormittag zur Wehr, ging in die Offensive: „Das ist alles absolut falsch. Es handelt sich um eine juristische und mediale Strategie, um meinen Interessen und dem, wofür ich bei den Wahlen stehe, zu schaden. Wir können bestimmte Verträge nicht öffentlich machen. Transparenz hat Grenzen, die durch die Strategie des Vereins vorgegeben sind. Wenn Dokumente veröffentlicht werden, können sie der Strategie des Vereins schaden, und es gibt auch Vertraulichkeitsklauseln. Das gehört zum normalen Geschäftsleben dazu.“ Der Gerichtshof wird die Anklage in Kürze einem ihrer Richter zuweisen, der dann entscheidet, ob er sie zulässt oder nicht.