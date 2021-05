Rashford hat zwei Traumklubs

Marcus Rashford hat sich als Fan des spanischen Fußballs geoutet. Der Angreifer von Manchester United sagt im Interview mit dem ‚Guardian‘: „Ich bin großer Fan von Real Madrid und dem FC Barcelona, weil sie immer großartige Spieler hatten und attraktiven Fußball gespielt haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob ein Wechsel ins Ausland eines Tages infrage kommt? „Ich würde niemals nie sagen“, so Rashford. Der Vertrag des 23-Jährigen bei den Red Devils ist noch bis 2023 datiert. In der endenden Spielzeit sammelte der englische Nationalspieler 36 Scorerpunkte in 56 Pflichtspielen.